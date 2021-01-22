Burak Yılmaz'dan Mesut Özil'e olay sözler!

Kariyerine Fransa'da devam eden milli futbolcu Burak Yılmaz, Galatasaray ve Beşiktaş günleri, gelecek planlaması gibi birçok konuda Fanatik'e konuştu.

Fransa'nın atletik bir lig olduğunu belirten Yılmaz, "Elbette burası daha atletik bir lig. İki ligin birbirine göre farklı özellikleri var. Burası biraz daha zor. İki lig arasında fark var ama Türkiye Ligi'ni çok da yabana atmamak gerekiyor. Çok güzel hatıralar bırakan gollerim var. Schalke'ye deplasmanda attığım gol, Schalke'ye içeride attığım gol, Sivas'a attığım frikik golü... Tek bir seçim yapacaksam Galatasaray'da forma giyerken Schalke'ye deplasmanda attığım gol." dedi.

"G.Saray'da oynarken çok büyük bir kulüpten transfer teklifi almıştım"

Sarı kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği dönemde büyük bir kulüpten transfer teklifi aldığını belirten golcü isim, "Türkiye'de oynarken Avrupa'dan 10 kulüpten, özel kulüplerden teklifler almıştım. Ogan (Tarhan) abi çok istemişti Avrupa'ya gitmemi. Ali abi (Egesel) de geleceğimi düşünmem gerektiğini düşünüyordu. Ben her kararımı kendim verdim. Pişman değilim. Ama o zamanlar, genç yaşta Avrupa'ya gitseydim, başka bir futbolcu olabilirdim. 35 yaşımdayken bunları taptığını düşünüyorsun, '25'te de yapardım' diyorsun kendi kendine... Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde oynarken çok büyük bir kulüpten transfer teklifi almıştım. Lille'den önce de İtalya'dan transfer teklifi almıştım ama kulüp ismi vermek istemem." diye konuştu.

"Ben Ronaldo'cuyum"

Portekizli yıldız Ronaldo'nun en iyi futbolcu olduğunu söyleyen Burak, "Şu anda da çok çalışıyorum ama Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olduğum yıl çok çalışmaya başlamıştım. O sene Scott Piri'yle çalışmaya başlamıştım. O zamandan beri, yaklaşık 9 senedir çok iyi çalışıyorum, iyi beslenip, iyi dinleniyorum. Hayatımın merkezine futbolu koydum ve ona göre yaşıyorum. Ben Ronaldo'cuyum. Dünya futbolunun bence gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu... Messi, Ronaldo gibi oyuncular aslında futbolcunun yaşını uzattılar. Ronaldo 35-36 yaşına gelmiş hala aynı seviyeyi koruyor. Bu da herkese örnek demektir." dedi.