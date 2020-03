CANLI İZLE | Beşiktaş Ankaragücü canlı izle | BJK A.Gücü maçı izle | bein sports | jest yayın

Beşiktaş Ankaragücü maçı canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Ligde zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş Ankaragücü'nü mağlup ederek, ligin üst sıralarına yaklaşmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisi öncesi kazanarak Seyrantepe'ye kayıpsız gitmenin peşinde.Küme düşme potasında bulunan Ankaragücü ise Beşiktaş deplasmanında puan ya da puanlar arayacak. Futbolseverler bu maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Beşiktaş Ankaragücü maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca bein sports hd 1'den canlı izlenecek mücadelenin canlı anlatımı Mynet.com'da...

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇIİLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz.

MKE ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila, Sedat, Faty, Lukasik, Michalak, Orgill, Rodrigues.

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü Vodafone Park’ta karşılaşacak. 6 Mart Cuma akşamı saat 20.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ İLE 102. RANDEVUDA

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig’de 102. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 101 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 25 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara’da yapılan müsabaka golsüz sona erdi.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile yaptığı lig maçlarında galip gelmekte oldukça zorlanıyor. İki takım arasında Süper Lig’de oynanan son 23 maçta Beşiktaş 18 galibiyet aldı, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamada, başkent temsilcisi bu sürede sadece bir kez kazanabildi. MKE Ankaragücü, söz konusu süre içindeki tek galibiyetini 13 Şubat 2011 tarihinde evindeki maçta 1-0’lık skorla aldı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip arasında İstanbul’da yapılan lig maçlarında Beşiktaş’ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, evindeki 50 maçın 41’ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi. Evindeki son 11 randevuda rakibini puansız gönderen Beşiktaş, sahasında attığı toplam 109 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü. Geçen sezon İstanbul’da yapılan müsabakayı Beşiktaş 4-1 kazandı.

SERGEN YALÇIN'DAN UYARILAR

Süper Lig'de haftanın açılış maçında bu akşam Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın önemi ve zorluğu hakkında futbolcularını uyardı. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan görevi devraldıktan sonra takımı ayağa kaldıran teknik direktör Sergen Yalçın, oynattığı futbolla tam not aldı. Sergen Yalçın'ın hedefi artık galibiyet serisi yakalamak. Kalan 10 haftada zirve yarışında her şeyin olabileceğini belirten genç çalıştırıcı, oyuncularıyla yaptığı toplantıda uyarılarda bulundu. Takımla yaptığı toplantıda, rakibin düşme hattında yer aldığını ve bu nedenle büyük bir gayretle mücadele edeceğini belirten Sergen Yalçın dikkat çeken ifadeler kullandı. Mutlak galibiyet isteyen Sergen Yalçın "Beşiktaş hedeflerin takımıdır. Biz büyük-küçük takım diye ayrım yapmıyoruz. Her takımın her sonucu alabildiğini zaten siz de görüyorsunuz. Kaldı ki Ankaragücü son yaptığı transferlerle çok iyi bir kadroya sahip. Fenerbahçe maçında bunu gösterdiler. Bu hafta maç çok zorlu geçecek. Kırılma maçlarımızdan biri olacak" dedi. Öğrencilerinden, Alanya deplasmanındaki performansı tekrarlamalarını isteyen başarılı çalıştırıcı, "Saha avantajına sahip olacağız. Agresif ama risklerden de kaçınarak oynayın Sistemimiz belli. Herkesten buna uygun oynamasını istiyorum. Galatasaray derbisi öncesi kazanmalıyız." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA FLAŞ SAKATLIK AÇIKLAMASI

Beşiktaş forması giyen Douglas, 5 Mart 2020 tarihinde antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattı. Siyah beyazlı ekip, sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzey yırtık tespit edilen Douglas'ın sezonu kapattığını açıkladı. Beşiktaş'tan Douglas Santos'un sakatlığına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Futbol Takımımızın 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Douglas Santos’un yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sol uyluk ön adale bölgesinde (rectus femoris’de grade 3B zorlanma) ileri düzey yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilen Gökhan Gönül, Ankaragücü maçının kadrosuna dahil edildi. Siyah-beyazlı ekipte henüz hazır olmayan Dorukhan Toköz de yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

BEŞİKTAŞ EVİNDE ZORLANIYOR

Beşiktaş, Vodafone Park'taki son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Söz konusu maçlarda Gençlerbirliği'ni 4-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Evindeki lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 ve Demir Grup Sivasspor'a 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenildi.

DERBİ ÖNCESİ ALARM

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, yarınki karşılaşmada kart gördükleri takdirde Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.