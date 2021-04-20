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Chelsea ve Manchester City, Avrupa Süper Ligi'nden çekiliyor

Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan Chelsea ile Manchester City'nin, oluşumdan çekilecekleri iddia edildi.

İngiliz basını İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile Manchester City'nin, Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için hazırlıklara başladığını yazdı. 

The Sun gazetesi, "Manchester City, 4,6 milyar sterlinlik planın bir parçası olmak istemediklerini söyledi" haberini geçti. 

Etiketler chelsea avrupa süper ligi çekilme
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