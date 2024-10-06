Cinsel ilişki görüntüleri iddiaları sonrası kadın hakemden ilk açıklama

Süper Lig eski hakemi ve gözlemcisi ile cinsel ilişkiye girdiği anlara dair görüntüler nedeniyle TFF'den ömür boyu men cezası alan kadın hakem E.K. sessizliğini bozarak "Görüyorum ki iş iyice çığırından çıkmış, kadın ölümleri de bu şekilde oluyor biliyorsunuz" dedi.

Geçtiğimiz yıl bir Süper Lig hakemi ve gözlemcisiyle cinsel ilişki yaşadığına dair görüntüler ortaya çıkan 24 yaşındaki kadın hakem E.K. TFF Tahkim Kurulu tarafından lisansı iptal edilerek ömür boyu men cezası aldığına dair haberler sonrasında sessizliğini bozdu.

Ajansspor'dan Atilla Türker'in haberinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan bir erkek gözlemci ve bir kadın hakem hakkında alınan lisans iptali kararını oybirliğiyle onayladı. Karara göre, gözlemci O.E. ile hakem E.K.’nin ömür boyu hak mahrumiyeti cezaları kesinleşti.

Gündeme bomba gibi düşen bu haber bir anda yeşil sahaları karıştırırken, haberde adı geçen 24 yaşındaki kadın hakem E.K. hem kendi sosyal medya hesabından hem de avukatı aracılığıyla birer açıklama yaptı.

Federasyona bağlı hakemlik yapmadığını vurgulayan E.K. "Çıktığım maçların hepsi özel turnuvalar ve federasyona bağlı değil." açıklamasında bulundu. E.K., "Benimle hiçbir bağı olmayan, bilmem kaç yaşına gelmiş, bugüne kadar tehditle, kötü şekilde benimle iletişim kurmaya çalışan kişi ile ilgili hiçbir yorum yapmadım" ifadeleriyle dikkat çekerken şunları kaydetti:

"Ben, işinde gücünde, okullarını dereceyle bitirmiş, kaybedecek çok şeyi olan genç bir kadınım. Bunlarla anılmak istemedim ve bana zarar vermeye çalışan herkesten uzak durdum. Fakat görüyorum ki iş iyice çığırından çıkmış, kadın ölümleri de bu şekilde oluyor biliyorsunuz."

Sosyal medyada bu açıklamayı yapan E.K. avukatı aracılığıyla da bir açıklama paylaşan E.K. görüntünün yapay zeka ile oluşturulduğunu, kendisiyle hiçbir alakası olmadığını ve montajlandığını öne sürdü.

Ajansspor'dan Atilla Türker'in haberinde ömür boyu hak mahrumiyeti alan eski Süper Lig hakemi ve gözlemci O.E.'nin ömür boyu hak mahrumiyeti cezasının ardından Tahkim Kurulu'na verdiği yazılı savunmasında "MHK talimatlarında, hakemlerin birbirleriyle gönül ilişkisi yaşamalarına engel bir durum bulunmamaktadır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında talimatlar gereği cezai bir yaptırım uygulanmamaktadır. Nitekim futbol hakem camiasında bu tür ilişkilerin evlilikle sonuçlandığı birçok olay da bilinen bir gerçektir. Benim bir hakemle gönül ilişkisi yaşamış olmamın, futbol camiasını küçük düşüren bir davranış olarak algılanmasını doğru bulmuyorum ve bu duruma inanmak istemiyorum" ifadelerinin kullandığı yer almıştı.

Bir dönem İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanlığı yapmış olan ve 30 yılı aşkın süredir hakemlik ve gözlemcilik kariyerine sahip olan 61 yaşındaki O.E., kendisiyle ilgili ortaya çıkan görüntülerin rızası dışında paylaşıldığını belirterek "30 yıldan fazla süredir büyük bir onur ve şerefle sürdürdüğüm, tek bir kara lekenin bile olmadığı hakemlik ve gözlemcilik hayatım, iznim olmadan yapılan bu paylaşım yüzünden alt üst oldu. Ailem, sosyal çevrem ve hakem camiası nezdindeki itibarım tamamen yok oldu. Maddi zararlarımın ötesinde, uğradığım manevi zararın tarifi mümkün değil. Psikolojik olarak son derece zor bir süreçten geçiyorum ve tüm bu zararlarım nedeniyle yasal yollara başvurduğumu Federasyona bir kez daha belirtmek istiyorum." dedi.

Ajansspor