  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 24 Mart 2020 17:16

Derbide basın toplantısına giren gazetecilere koronavirüs testi yapılacak!

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası basın toplantısına katılan tüm medya mensuplarına koronavirüs testi yapılacağı ifade edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in testinin pozitif çıkmasının ardından TSYD harekete...

Derbide basın toplantısına giren gazetecilere koronavirüs testi yapılacak!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

BASIN TOPLANTISINA GİRENLERE TEST YAPILACAK

Türkiye Spor yazarları dErneği, derbide basın toplantısında yer alan tüm medya mensuplarına koronavirüs testi yapılacağını belirtti. Türk Telekom Stadı'nda maç sonunda basın toplantılarını takip eden tüm gazeteciler sırayla testten geçirilecek.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti.

"Futbolun ruhunu geri istiyorum. Ne tadı var ne tuzu. Suni bir ortam. Bizi bilgilendirmiyorlar. Amaç korumaksa 850 resmi görevli var. Toplamda bin kişi var statta. Birimizde çıkarsa Allah korusun. Hepimiz karantinaya gideceğiz. Bizim canımız, ailemiz yok mu? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Herkes söyleniyor, kimse söylemiyor. Biz canımızı dışarıda mı bulduk!"

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , Beşiktaş , fatih terim , mustafa cengiz , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM