Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor iddiası

Fenerbahçe'nin, Inter'in yıldız futbolcusu Alexis Sanchez için devrede olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de forvet transferinde Alexis Sanchez ismi gündeme geldi. İtalyan basını sarı lacivertlilerin oyuncuya karşı ilgisinin ciddi olduğunu yazdı. Önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili daha somut adımların atılacağı kaydedildi.

ALEXIS SANCHEZ'İN SÖZLEŞMESİ

Alexis Sanchez geçtiğimiz sezon Serie A'da oynadığı 30 maçta 7 gol attı ve 7 asist yaptı. Şilili yıldız futbolcunun kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor.