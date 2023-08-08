Dünyaca ünlü futbolcu, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, anlaşma noktasına geldiği Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu eşleşmenin hazırlıklarına devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan siyah - beyazlıların gündemine birçok isim gelmişti.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Alex Oxlade-Chamberlain isminde karar kılan siyah - beyazlılar, oyuncuyla anlaşma noktasına gelmişti.

Siyah-beyazlı ekip son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a getirdi.

Londra'dan kalkan uçakla saat 17.20'de İstanbul Havalimanı'na gelen Chamberlain, daha sonra konaklayacağı otele doğru hareket etti. 29 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı ekibe imza atması bekleniyor.