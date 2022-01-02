Dünyanın en garip penaltısı: 1 milyon kişi izledi

Japonya Ligi'nde oynanan karşılaşmanın penaltılara gitmesi sonucu futbolcular birer birer penaltı atışlarını tekrarladı. Tam bu esnada topun başına geçen Japon futbolcu tam 41 saniye boyunca penaltı atışına hazırlandı. işte o görüntüler...

Japonya Ligi'nde oynanan bir maçta herkesin şaşıracağı bir penaltı vuruşu gerçekleştirildi. Normal süresi eşitlikle tamamlanan karşılaşma penaltılara gitti. Penaltı atışlarında ilginç bir an yaşandı. Topun başına geçen Japon futbolcu tam 41 saniye boyunca vuruşa hazırlandı. Bu video sosyal medyada gündem oldu.

1 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Konu olan penaltı pozisyonunu 1 gün içinde 1 milyon kişi izledi. Sosyal medyayı sallayan bu pozisyon hayretle karşılandı.