Edin Dzeko'dan Icardi açıklaması

Fenerbahçe'nin Bosnalı forveti Edin Dzeko, Süper Kupa finali öncesi Mauro Icardi ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını anlattı.

Maç içerisindeki tartışmanın sorulması üzerine Edin Dzeko, "Icardi'yi İtalya'dan tanıyorum. Sahada olan sahada kalır. İnsanlar aramızda problem varmış gibi yansıtıyor. Böyle bir şey yok. Sahada çok fazla duygu yaşanır. Çünkü her futbolcu takımı için mücadele eder ve her futbolcu kazanmak ister. Bunlar futbolun bir parçası. Dediğim gibi sahada olan sahada kalır ve arkadaşlığımız aynı devam eder. Takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Buraya geçen sene de gelmiştim. Inter'le, Milan'a karşı kupayı kazanmıştık." dedi.