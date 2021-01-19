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  4. 19 Ocak 2021 18:33

Elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui taburcu oldu

Galatasaray Spor Kulübü yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui'nun taburcu olduğunu açıkladı.

Elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui taburcu oldu
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Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital’dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir'' ifadelerine yer verildi.

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