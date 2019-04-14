Eljif Elmas ve Dirar'dan Galatasaray derbisi yorumu

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Elif Elmas, Galatasaray karşısında alınan beraberlikle ilgili, "İlk önce çok mutluyum. İlk kez böyle bir derbi yaşadım. Gol attığım için çok mutluyum. İnşallah bu seri böyle uzun seneler devam eder" diye konuştu.

Elmas, attığı golden sonra, "Hiçbir şey hissetmedim sadece taraftara gittim" dedi.

DIRAR: SAVAŞTIK VE HER ŞEYİMİZİ VERDİK

Nabil Dirar ise maçta takımının 10 kişi kalmasına rağmen puan almasının önemine değinirken, "Çok zor bir sezon geçiriyoruz, o yılın en önemli maçını kazanmak istiyorduk. Bu kulübün imajını en iyi şekilde yansıtarak kazanmak istiyorduk. Bu maç bu sezonu affettirecek bir maç olacaktı. 10 kişi kalmamıza rağmen pozisyonlar yakaladık. 10 kişi kaldığımızı düşünürsek iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maç sonu sahaya inerek oyuncuları tebrik etmesiyle ilgili de Dirar, "Geldi ve bizi tebrik etti. Kolay maç değildi. O da bunu söyledi. 10 kişi iyi savaştık ve her şeyimizi verdik. Takımımla ve taraftarımızla gurur duyuyorum. Bize çok yardımcı oldular. Tüm sezon bize büyük destek oldular ancak bugün daha büyük ateşli bir destek verdiler" şeklinde konuştu.

