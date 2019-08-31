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  4. 31 Ağustos 2019 14:05

Elneny resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş Mohamed Elneny transferini açıkladı! Beşiktaş, Arsenal forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Elneny'yi satın alma opsiyonlu bir yıllığına Arsenal'den kiraladığını duyurdu.

Elneny resmen Beşiktaş'ta!
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Beşiktaş Kulübü, Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'yi transfer etti.

ELNENY'NİN ÇOK ÖZEL ANLARI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhammed Elneny'ye, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Elneny, 2015-2016 sezonunun devre arasında İsviçre ekibi Basel'den İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. Son 3,5 sezondur Arsenal forması giyen Mısırlı ön libero, geride kalan sezonda 17 resmi maçta forma giydi.

Beşiktaş , Mohamed Elneny
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