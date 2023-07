Emre Belözoğlu'ndan Arda Güler'le ilgili övgü dolu sözler

Medipol Başakşehir FK Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Az Önce Konuştum programında önemli açıklamalarda bulundu.

Az Önce Konuştum'a konuk olan Medipol Başakşehir FK Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Belözoğlu, son dönemde oynadığı futbolla Avrupa devlerinin radarında olan Arda Güler ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ARDA GÜLER'DE BİR CEVHER VAR"

Tahir hoca alt yapının başına gelmişti ve biz bir ekip oluşturduk. Arda'nın iyi bir oyuncu olduğunu bana ekibim önerdi. Bir maçını izleyelim dedik. 45 dakika izledim ve o bana zaten yetti. Baktık ki ortada bir cevher var. İlk seyrettiğim an buydu. Bizim kazandırdığımız bir şey yok. Arda kendi başına yaptı her şeyi. Bu yetenek olmasa Arda'yı kimse çıkaramazdı meydana. 'Mukavele yapmamız gerekiyor' dedim. İlk resmimizde şimdiki gibi değildi, ergenlikten yeni çıkıyordu. Hanım 'küçükcük çocukla imza atmışsınız' dedi. 'Sen onu ileride göreceksin, çok iyi futbolcu olacak' dedim.

"ARDA TURAN'A SÖYLEDİĞİMİ ARDA GÜLER'E DE SÖYLEDİM"

- Arda Turan'a söylediğimi Arda Güler'e de söyledim. Trende karşı adamın elinde gazete vardı, arkasında benim fotoğrafım vardı. Adama 'fotoğraftaki benim' dedim. O gün ben şöhreti anladım. Bugün gördüğüm her şey görebileceğin her şeyin maksimumu... Bundan ötesini görmeyeceksin. Bu görmüş olduğun sevgi, bu işin zirvesidir. Bunun bir adım ötesi yok bu ülkede. İnsanlar seni daha az sevmeye başlayacak. Seni dışlayacakları zamanlar olacak. Arda Turan'a dediklerimde haklı çıktım, inşallah Arda Güler'e dediklerim konusunda haksız çıkarım.

"ARDA GÜLER ŞU AN DÜNYANIN HER TAKIMINDA OYNAR"

Arda Güler, şu an dünyanın her takımında oynar. Ben Arda'ya kararını kendin ver dedim. Ben onun yerinde olsam, beni Barcelona ve Real Madrid istese gitmek isterim. Kulübüme katkı sunarak en iyi şekilde temsil etmek isterdim.