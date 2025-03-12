Emre Belözoğlu’nun acı günü

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun anneannesi Vesile Bahçekapılı hayatını kaybetti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun anneannesi hayatını kaybetti.

Antalyaspor kulübü tarafından yayınlanan başsağlığı mesajında “Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu’nun kıymetli anneannesi Vesile Bahçekapılı’nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve değerli hocamıza başsağlığı dileriz.” ifadeleri yer aldı.