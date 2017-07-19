Erman Toroğlu: ''Fatih Terim dayağı yedi hala...''

Geçtiğimiz hafta İzmir'de gerçekleşen Fatih Terim - Selahattin Aydoğdu kavgasıyla ilgili olarak eski hakem Erman Toroğlu görüşlerini dile getirdi. Fotomaç Gazetesi'ndeki köşesinde Fatih Terim'in kavgaya karışması hakkında yorum yapan Erman Toroğlu, sert ifadeler kullandı.



İşte Erman Toroğlu'nun Fatih Terim ile ilgili o sözleri...

"EY FEDERASYON SES VER"

Böyle güzel bir ülkede öyle spor olaylarına rastlıyoruz ki, bize şunu gösteriyor; bu ülkenin spor basını hatta magazin basınında ekmek bitmez tükenmez. Aziz Yıldırım çıkıyor kadın basketbol maçında rakip takımın başkanı Işık Eyigüngör'e tokadı geçiriyor ve diyor ki: "Bir daha karşıma çıkarsa yine döverim." Başakşehirli futbolcular gazetecileri dövdüler, federasyondan yedikleri cezalar komik ama bu sefer mahkeme, "Şu kadar zaman maç seyredemezsiniz" diyor. Ama bunu yapanlar, sahada futbol oynayacaklar.

"GARİP İŞLER OLUYOR"

Olacak işler değil, garip işler. Dönüyoruz, milli takım kaptanı Arda Turan, gazeteci Bilal Meşe'ye, "Seni uçağa alanın" diye ana avrat küfrediyor. Ettiği küfürler Fatih Terim ve Yıldırım Demirören'e gidiyor, Bilal Meşe, "Dava açacağım" diyor ama ortada dava yok.

"TERİM DAYAĞI YİYİNCE KAÇIP GİDİYOR"

Federasyon Başkanı, Arda'ya sahip çıkıyor, çalışanı Bilal Meşe için bir şey demiyor. Durun daha bitmedi. Türkiye Futbol Direktörü, Bodrum'dan telefon açıp, arabaya atlayıp Alaçatı'ya gidiyor. Birileri konuşsun artık Yumruğu boşa sallıyor, dayağı yiyince de kaçıp gidiyor. O günden bu güne kadar restoran sahibi devamlı konuşuyor, Türkiye Futbol Direktörü'nden ses yok.

"BU NASIL İŞ! BİRİLERİ SÖYLESİN"

Bakınız beyler bir mekanda karşılaşırsınız birbirinize gıcıksınızdır birden laf düellosu olur ve birbirinizi döversiniz bunu bir yere kadar anlarım. Ama sen Futbol Direktörüsün, kişiyle konuşuyorsun, oraya gidiyorsun ve dayağı yiyorsun. Bu nasıl iş! Birileri çıkıp bir şeyler söylesin.

"DAYAĞI YEDİ HALA KONUŞMUYOR..."

Fatih Terim'in bastığı mekanın sahibi TFF yönetim kurulu yedek üyesidir. Birkaç yıl önce bu Adana kebapçısı olan arkadaş Adanalı olan Fatih Terim'e elleriyle acılı Adana kebabı yediriyordu. Fatih Terim bu sefer Alaçatı'ya acılı Adana kebabı yemeye gitmedi. Kebap dükkanını dağıtmaya gitti ama duble porsiyon acılı adana yiyerek geri döndü. Bugüne kadar da hala konuşmuyor. Ey Federasyon, ey Spor Bakanım, ey Demirören lütfen ses verin. Rica ediyorum.