Erol Bedir: Hikmet Karaman'ı kalmaya ikna ettik

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un kulüp başkanı Erol Bedir, takımdan ayrılma kararı alan teknik direktörleri Hikmet Karaman'ı ikna ettiklerini söyledi.

Ligde 5 Ekim Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor, maçın hazırlıklarına başlarken, idman öncesi kulüp başkanı Erol Bedir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İttifak Holding Konyaspor'a hakem hataları nedeniyle kaybettiklerini savunan Bedir, teknik direktör Hikmet Karaman'ın da 6 haftadır galip gelememenin sorumluluğunu alarak görevi bırakmak istediğini kendisine bildirdiğini aktardı.

Teknik direktör Karaman'ın kendisini arayarak, Kayserispor'un daha iyi yerlere gelmesi adına görevi bırakabileceğini söylediğini ifade eden Bedir, "Ben de kendisine, sıcağı sıcağına karar vermenin doğru olmadığını belirttim. Benim de aynı şekilde kendi çevremle istişareler yapacağımı söyledim. 'Yarın görüşüz.' dedim. 'Hoca istifasını sundu' diye konu medyaya yansıdı. Böyle bir şey yok. Ertesi gün tekrar buluştuk. Bütün konuşmalarımız Kayserispor'un menfaati içindi." değerlendirmesinde bulundu.

Hikmet Karaman'ın tazminat düşünmeden Kayserispor'un menfaati için hareket ettiğini anlatan Bedir, şöyle konuştu:

"Yönetim olarak 2-3 saat istişarelerde bulunduk. Bu aşamada hocamızın ayrılmasının bir faydası olmadığı gibi, kendisine de haksız olacağına karar verdik. Ben 6 maçta 3 puan almanın sorumluluğunu hocaya yüklemem. Bu insafsızlık olur. Elini vicdanına koyan herkes için sportif başarısızlığın sorumlusu tek başına Hikmet hoca değildir. Sondan ikinciyiz, kulübün başkanı olarak birinci derecede sorumlu benim. Bu sorumluluğu ben üzerime alıyorum. Hocaya ricada bulundum. Klasik olan hocayı değiştirerek, taraftarın ve basının önüne atarak veya başarısızlığın müsebbibi göstererek başka yollara sığınmaktır. Bu yola gitmedik. Akşam yemekte tekrar buluştuk. Hocamız bırakmakta kararlıydı. İkna ettik. Sağ olsun o da bizi kırmadı, geldi antrenmana başladı."

Bazen bu gibi durumların motivasyon sağladığına işaret eden Bedir, umutlu bir şekilde Göztepe deplasmanına gideceklerini belirtti.

Hikmet Karaman ile oyuncular arasında bir sorun bulunmadığını vurgulayan Bedir, futbolcu Hasan Hüseyin Acar'ın kadro dışı bırakıldığı iddiasının da doğru olmadığını bildirdi.

Bedir, hocadan futbolculara ilişkin rapor aldıklarını, birkaç gün içinde de oyuncularla bir araya gelip görüşme yapmayı planladıklarını kaydetti.

Kayserispor taraftarlarına seslenen Bedir, her koşulda takıma sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

ANTRENMAN

İstikbal Mobilya Kayserispor, 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynanacak maçın hazırlıklarına, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla başladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

