Ersin Düzen'den flaş Galatasaray ve Trezeguet iddiası!

Spor Toto Süpr Lig’i son şampiyonu Galatasaray, Kasımpaşa’da forma giyen Trezeguet transferi için Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılıların bu transfer için büyük mesafe kat ettiği iddia edildi.

TRT Spor’dan Ersin Düzen’in aktardığı bilgiye, Galatasaray’ın Ocak ayında da kadrosuna katmak istediği Trezeguet için bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve büyük mesafe katettiği öğrenildi.

AVRUPA’DAN DA TEKLİFLER VAR

Öte yandan Trezeguet için Avrupa’dan da teklifler olduğu fakat Galatasaray’ın bir süredir sessiz sedasız bu futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı kaydedildi.

Trezeguet bu sezon Kasımpaşa formasıyla Spor Toto Süper lig’de oynadığı 34 maçta 9 gol atarken, 9 asist yaptı. 2018 yılında Anderlecht’ten Kasımpaşa’ya transfer olan Trezeguet’nin kulübüyle 2021’e kadar sözleşmesi devam ediyor

