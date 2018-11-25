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  4. 25 Kasım 2018 21:51

Erwin Koeman: Geleceğimle ilgili kararı başkan Ali Koç ve Comolli'den duyacağım!

Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maç içerisinde birçok hata yaptıklarını belirten Koeman, geleceği ile ilgili olarak 'Başkan Ali Koç ve Comolli ile toplantı yaptık. Geleceğimle ilgili...

Erwin Koeman: Geleceğimle ilgili kararı başkan Ali Koç ve Comolli'den duyacağım!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Erwin Koeman, yenilgiyi değerlendirirken yaptıkları bazı hataların altını çizdi.

Hollandalı çalıştırıcı ilk olarak ''Maçın ilk yarısında oyuncularımızla da konuştuk, top sahamıza geldiğinde onlara baskı yapacaktık ama yaptığımız şey bu değildi. Ayrıca topun daha çok bizde kalması gerekiyordu ama 2-3 saniye içinde topu kaybettik'' ifadelerini kullandı.

Koeman, Trabzonspor'un daha dinç olduğunu dile getirirken ''Kulübeye bakarsak sakatlıktan dönen ve genç oyuncularımız vardı ancak şunu itiraf etmem gerekiyor. Trabzonspor sahada daha dinçti. 3-0'ı bulabilirlerdi ama bulamadılar. Buna rağmen ilk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda 3-0 olabilirdi. Biz maksimum 2-2 yapabilirdik'' şeklinde konuştu.

Geleceğiyle ilgili konuşan Koeman, ''Başkanla ve Damien Comolli ile milli arada bir toplantı yaptık. Ne kadar kalacağımı bilmiyorum ama benim üstümdeki insanlar, durumumu onlar biliyordur, onlardan duyacağım'' dedi.

Fenerbahçe , Erwin Koeman
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