Fatih Terim geri dönüyor! Anlaşmaya varıldı

Çekya basını, Çekya Milli Takımı'nın başına Türk futbolunun efsane isimlerden Fatih Terim'in getirileceğini yazdı.

Son dönemde 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde istediği sonuçları alamayan Çekya, Faroe Adaları’na mağlup olunca mevcut teknik direktör Ivan Hasek’in görevine son verilmesi gündeme geldi. Bu gelişmenin ardından ülke basınında yeniden Fatih Terim sesleri yükseldi.

Çekya basınında yer alan haberlere göre, Fatih Terim’in Çekya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü için anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Çekya Futbol Federasyonu’nun bir süredir deneyimli teknik adamla temas halinde olduğu ve imzanın önümüzdeki hafta atılmasının beklendiği iddia edildi.

Uzun yıllardır Türk futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Terim, en son Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ı çalıştırmıştı.