Fatih Terim hakkında olay iddia! Yeşil sahalara geri mi dönüyor ?

Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in bir dönem çalıştırdığı İtalyan ekibi Fiorentina'nın başına geçeceği iddiası spor gündemine bomba gibi düştü.

Uzun süredir sahalardan uzak olan 70 yaşındaki efsane teknik direktör Fatih Terim hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre; eski takımı Fiorentina'nın Terim ile ilgilendiği öğrenilirken, Terim ve Fiorentina yöneticilerinin temasta olduğu belirtildi.

Galatasaray'ı 2000 yılında UEFA Kupası şampiyonluğuna taşıyan Fatih Terim, daha sonra kendisine İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Birçok takımın listesinde olan Türk hoca, Fioretina'nın başına geçerek ilk kez yurt dışı tecrübesi yaşadı. Burada oynattığı futbolla adından söz ettiren Terim, yöneticilerle yaşanan anlaşmazlıklar sonrası görevden ayrıldı.

Yaşanan tartışma sonrası takımın başına getirilen Roberto Mancini, takımı İtalya Kupası'nda finale çıkaran Terim'in yerine maça çıkarak şampiyonluk yaşamıştı. Taraftarlar Parma'ya karşı alınan kupa da Terim'in de emeğinin olduğu pankartlar hazırlatarak Türk hocaya olan vefasını göstermişti.

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