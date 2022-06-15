Fatih Terim'den nikah töreninde açıklama: Tek değişmeyen şey...
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan ve Peri Ispartalı'nın nikahı öncesinde bir konuşma yaptı.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan ve Peri Ispartalı'nın nikahı öncesinde konuştu. Galatasaraylı futbolcuların da katıldığı düğün töreni neşeli anlara sahne oldu.
OĞULCAN ÇAĞLAYAN'IN DÜĞÜNÜNDEN
-Fatih Terim
-Mert Çetin
-Şükrü Hanedar
-Arda Turan
-Necati Ateş
-Taylan Antalyalı
-Ömer Bayram
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