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  4. 28 Temmuz 2017 20:13

Feghouli ve Fernando Galatasaray'da

Transferin hızlı takımı Galatasaray, Feghouli ve Fernando ile kesin anlaşmaya vardı.

Feghouli ve Fernando Galatasaray'da
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Galatasaray, Feghouli ve Fernando'nun transferi için iki futbolcu ve kulüpleriyla anlaşmaya vardı.

Bu isimlerin Pazartesi gününe kadar İstanbul'da olacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulübün iki transfer konusunda resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

1 haftadır uğraşılıyordu

Galatasaray Yönetimi bir haftadır uğraştığı Fernando transferinde mutlu sona ulaştı. Gomis, Belhanda, Maicon ve Mariano’ya imza attıran, her konuda anlaşma sağladığı Feghouli’yi İstanbul’a bekleyen Cim-Bom, Manchester City’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando’nun da işini bitirdi. 
 
3 milyon euro

Futbolcuyla el sıkışmasına rağmen Galatasaray ile İngiliz kulübü arasındaki pazarlık dün sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki yıldız futbolcu için Manchester City’ye 5 milyon 250 bin euro verecek. Fernando ise yapılan 3 yıllık anlaşma karşılığında her sene için 3 milyon euro alacak. Diğer taraftan 3+1 senelik anlaşma yapılan Feghouli’ye ise Galatasaray her sene için 3.8 milyon euro ödeyecek.

Milliyet

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