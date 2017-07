Feghouli ve Fernando Galatasaray'da

Galatasaray, Feghouli ve Fernando'nun transferi için iki futbolcu ve kulüpleriyla anlaşmaya vardı.

Bu isimlerin Pazartesi gününe kadar İstanbul'da olacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulübün iki transfer konusunda resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

1 haftadır uğraşılıyordu



Galatasaray Yönetimi bir haftadır uğraştığı Fernando transferinde mutlu sona ulaştı. Gomis, Belhanda, Maicon ve Mariano’ya imza attıran, her konuda anlaşma sağladığı Feghouli’yi İstanbul’a bekleyen Cim-Bom, Manchester City’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando’nun da işini bitirdi.



3 milyon euro



Futbolcuyla el sıkışmasına rağmen Galatasaray ile İngiliz kulübü arasındaki pazarlık dün sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki yıldız futbolcu için Manchester City’ye 5 milyon 250 bin euro verecek. Fernando ise yapılan 3 yıllık anlaşma karşılığında her sene için 3 milyon euro alacak. Diğer taraftan 3+1 senelik anlaşma yapılan Feghouli’ye ise Galatasaray her sene için 3.8 milyon euro ödeyecek.