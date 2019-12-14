Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'ye plaket verildi!

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray - Ankaragücü maçı öncesi,Galatasaray'da daha önce forma giyen Brezilyalı Felipe Melo ile Çek Tomas Ujfalusi'ye karşılaşma öncesinde plaket verildi.

Saha kenarında düzenlenen seremonide Melo ve Ujfalusi plaketlerini, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın elinden aldı.

Taraftarların tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulunduğu Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi, saha içinde "üçlü" de çektirdi.

Kaynak: Sporx

