Fenerbahçe bir transferi daha resmen bitirdi
Fenerbahçe 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'yi transferini KAP'a bildirdi.
Yeni sezonda transfer çalışmalarına hızla başlayan Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi. Fenerbahçe 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'yi KAP'a bildirdi.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
"Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü FC Dynamo Moscow JSC ile görüşmelere başlanmıştır."
Ailemize hoş geldin Sebastian Szymanski! 💛💙 pic.twitter.com/HlRe3Onv5H— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 12, 2023
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol