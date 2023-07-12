  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe bir transferi daha resmen bitirdi

Fenerbahçe bir transferi daha resmen bitirdi

Fenerbahçe bir transferi daha resmen bitirdi
Güncelleme:

Fenerbahçe 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'yi transferini KAP'a bildirdi.

Yeni sezonda transfer çalışmalarına hızla başlayan Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi. Fenerbahçe 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'yi KAP'a bildirdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü FC Dynamo Moscow JSC ile görüşmelere başlanmıştır."

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe transfer Sebastian Szymanski
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu turşucuda yok yok! Çileğin bile turşusu kuruldu
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden kötü haber
Ünlü ekonomistten emeklilere ''seyyanen zam'' müjdesi
İzmir'deki orman yangını can aldı!
Sıfır km otomobile KDV zammı! Fiyat listeleri güncelledi
Beklenen veri geldi, Dolar, Euro ve altın uçtu!
Bakan Koca'dan ''Dışarı çıkmayın'' uyarısı
Asgari ücrete 4 ayda bir zam teklifi Meclis'te
Ölü bulunan ''Maserati'li polis''in eşi isyan etti
Burcu Esmersoy'dan ''kim inanır 50'ye merdiven dayadığıma'' pozları