Fenerbahçe Jorge Jesus ayrılığını resmen duyurdu

Fenerbahçe, Jorge Jesus'la yolların ayrıldığını sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Fenerbahçe, Jorge Josus'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çok uzun ve yoğun bir sezonu geride bıraktık. Dünya Kupası ve ülke olarak yaşadığımız büyük deprem afeti nedeniyle lige iki defa ara verilmek zorunda kalındı. Tüm bu dinamiklerin hâkim olduğu 2022-23 Süper Lig Sezonunda, Futbol Takımımız toplam 52 maçta 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek toplamda 2,21 puan ortalamasına ulaştı.Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi’nde sezonu Avrupa Şampiyonluğu ile tamamlayan Sevilla’ya son 16 turunda elendi. İki kulvarda da son adıma kadar hedeflerine yürüyen Takımımız, Ziraat Türkiye Kupasını müzemize getirdi. Bugün itibariyle 2022-23 Futbol Sezonunda Takımımızın Teknik Direktörlüğünü üstlenen Jorge Jesus’un sözleşmesi sona ermiş ve kendisi ile yollarımız ayrılmıştır. Sayın Jorge Jesus’a bugüne dek ortaya koyduğu tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Teşekkürler Jorge Jesus." ifadeleri yer aldı.

Jorge Jesus, Türkiye Kupası finalinin ardından, "Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktör değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim." açıklamasında bulunmuştu.