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Fenerbahçe resmen açıkladı: Mesut Özil ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe resmen açıkladı: Mesut Özil ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. 

Yapılan açıklamada, " Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.  Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi.

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Etiketler fenerbahçe mesut özil
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