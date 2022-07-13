Fenerbahçe resmen açıkladı: Mesut Özil ile yollar ayrıldı!
Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, " Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi.
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