Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu

Fenerbahçe, Bucaspor’un genç yeteneği Efe Konuşkan’ın transferi için ailesiyle anlaşmaya vardı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe, kadrosuna genç futbolcuları katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler bu kapsamda Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Bucaspor forması giyen 2008 doğumlu Efe Konuşkan ile anlaşma sağladı.

"ANLAŞMAYA ÇOK YAKINIZ"

Futbolcunun transferine ilişkin olarak Sports Digital’e açıklamalarda bulunan Bucaspor Futbol Akademi Direktörü Engin Dursun, “Efe Konuşkan’ın ailesi ile görüşmeler yapıldı ve anlaşıldı. Şimdi de Fenerbahçe ile kulübümüz arasında görüşmeler gerçekleşiyor. Anlaşmaya çok yakınız” dedi.