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Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden!

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden!
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Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından 3 futbolcu ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Kulübü, sözleşmeleri biten Pelkas, Alioski ve Berisha'ya veda etti.

Resmi açıklama şöyle;

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır.

Augsburg Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha’ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski’ye katkıları için teşekkür ediyor;

Kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Etiketler Fenerbahçe fernerbahçe pelkas alioski berisha
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