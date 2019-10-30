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  4. 30 Ekim 2019 22:39

Fenerbahçe'de Adil Rami sakatlandı

Fenerbahçe'nin Tarsus İdman Yurdu'na konuk olduğu maça ilk 11'de başlayan Fransız stoper, yaşadığı sakatlıktan ötürü 90 dakikayı tamamlayamadı.

Fenerbahçe'de Adil Rami sakatlandı
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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu'na konuk olan Fenerbahçe'de, bir isim daha sakatlandı.

Sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen Adil Rami, karşılaşmanın 59. dakikasında kendisini yere bıraktı ve değişiklik istedi.

33 yaşındaki futbolcu, yürüyerek kenara gelirken, yerine Zanka dahil oldu.

DAHA ÖNCE 45 DAKİKA OYNAMIŞTI

Adil Rami, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü mücadelesinde 45 dakika forma giymişti.

Fenerbahçe'de kaburgası kırıldığı halde oynayan Emre Belözoğlu'nun dışında, akciğer enfeksiyonu geçiren Harun Tekin ve kasık ameliyatı olan Nabil Dirar'ın sakatlığı bulunuyor.

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Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , Adil Rami
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