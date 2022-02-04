  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'de ayrılık: Genç oyuncu Giresunspor yolunda

Fenerbahçe'de ayrılık: Genç oyuncu Giresunspor yolunda

Fenerbahçe'de ayrılık: Genç oyuncu Giresunspor yolunda

Muhammed Gümüşkaya, Giresunspor yolunda. Karadeniz ekibi, 21 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe ile anlaştı.

Giresunspor, 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Son detayların görüşüldüğü transferin kısa sürede içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

 Gümüşkaya, yakın zamanda Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda da anlaşmaya varmıştı.

Muhammed Gümüşkaya, bu sezon Fenerbahçe forması ile 18 resmi maça çıktı, 1 gol attı.

Etiketler fenerbahçe futbolcu giresunspor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Valiliği'nden İBB'ye ''izinsiz yardım toplama'' soruşturması
Yılmaz Özdil: ''Türkiye'deki 9 milyon Suriyeli sadece onun problemi''
Memur ve emekliler için enflasyon farkı belli oldu
''Utanmıyor musun bu resmi çekmeye'' mesajı başına iş açtı
''Filozof Atakan'', Atakan Kayalar geri döndü
Ne ev, ne altın, ne de kripto para... Yatırımını oyuncak arabalara yapıyor
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ''hain'' diyen çocukla ilgili ilk açıklama
2 milyon 161 bin TL burs alan AK Partili vekil kendini böyle savundu
Arda Kural aylar sonra ortaya çıktı! İşte son hali
Vatandaş isyanda! Bankalar faiz oranlarını neden düşürmüyor ?