Fenerbahçe'de ayrılık: Genç oyuncu Giresunspor yolunda
Muhammed Gümüşkaya, Giresunspor yolunda. Karadeniz ekibi, 21 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe ile anlaştı.
Giresunspor, 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
Son detayların görüşüldüğü transferin kısa sürede içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Gümüşkaya, yakın zamanda Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda da anlaşmaya varmıştı.
Muhammed Gümüşkaya, bu sezon Fenerbahçe forması ile 18 resmi maça çıktı, 1 gol attı.
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