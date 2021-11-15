Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci krizi! Derbide oynayacak mı?
Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de Valencia, Altay, Gustavo, Tisserand dinlenirken İrfan Can Kahveci ise yeniş bir sakatlık yaşıyor.
Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de Valencia, Altay, Gustavo, Tisserand dinleniyor. İrfan Can da takımdan ayrı. Milli maçlar öncesi sakatlığını atlatan İrfan'ın nasıl bir sakatlık yaşadığı merak ediliyor.
BİREYSEL ÇALIŞMA
Sakatlığından dolayı Milli Takım'a gönderilmeyen İrfan Can, özel program dahilinde yaptığı bireysel çalışmayla antrenmanları sürdürüyor. Derbide ilk 11'de başlayıp başlamayacağı hakkında net bir bilgi yok.
"NE ZAMAN OYNAYACAK?"
Fenerbahçeli taraftarlar, sürekli gelen sakatlık haberler inden bıkmış durumda. Sosyal medyada gösterilen tepkinin boyutu çok büyük. İrfan'ın ayrılmasını isteyenler dahi var.
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