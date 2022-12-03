Fenerbahçe'de Jorge Jesus Serdar Dursun için kararını verdi
Fenerbahçe'de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Serdar Dursun hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe’de Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro'nun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Elindeki forvetlerden faydalanmak isteyen Jorge Jesus'un Serdar Dursun hakkında yeni bir karar verdiği öğrenildi.
GÖNDERİLSİN DEMİŞTİ, KARARI DEĞİŞTİ
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Joao Pedro'nun sakatlığının ardından Serdar Dursun'un takımda forma giyme şansı yükseldi. Jorge Jesus'un milli forvetin ayrılışını durdurduğu ve forma şansı vereceği aktarıldı.
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