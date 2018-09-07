Fenerbahçe'de OHAL !

Fenerbahçe’de Milli Takım arasındaki izinler iptal olurken alışılagelmemiş bir şekilde günde çift antrenman programı uygulanıyor…

Cocu ve ekibi oynanan 6 resmi maçın kasetlerini yardımcılarıyla tek tek izledi. Hataları tek tek tespit edip futbolculara da izleten Cocu, hem video hem de saha içi uygulamalarla futbolculara uyarılarda bulundu.

OYUNCULARA TEK TEK MORAL VERİLİYOR

Cocu, futbolcularına arkadaşça yaklaşıp morallerinin düşmesini engellemeye çalışıyor. Bazı oyuncularla bire bir görüşmeler yapan Hollandalı teknik adam, isteklerini futbolcularına ezberletiyor.

KONYA EZBERLENİYOR

Cocu, milli takım arasından sonra oynayacakları maç öncesi Konyaspor'u futbolcularına ezberletiyor. Herhangi bir puan kaybına verilecek hesabın olmadığını bilen Cocu, bir Şampiyonlar Ligi maçı kadar titiz bir Konya incelemesi yapıyor.

COMOLLİ’DEN 24 SAAT MESAİ

Sportif direktör Comolli, takımı Samandıra'da bir an olsun yalnız bırakmıyor. Hem futbolcular hem de teknik heyete moral veren Fransız sportif direktör, yeni isimlerinden de takıma adapte olması için çaba sarf ediyor.

Devamlı destek telefonları açan Başkan Ali Koç Samandıra’yı da yönetim kuruluyla ziyaret edecek. Konya maçına takım ve yönetim tam kadro hareket edecek.