Fenerbahçe'den 19'luk transfer

2014 ve 2017 yılları arasında Almanya’nın Rot-Weiss Essen takımındaforma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Can’ın, Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Rot-Weiss Essen’de U17 ve U19 yaş gruplarındaforma giyen Türk futbolcu, ara transfer döneminde SC Hassel kulübünün maddi sorunlar nedeniyle kapanmasıyla boşta kalmıştı.

Almanya’nın Türk futbol kulübü olan FSV Duisburg ile Antalya’ya kampa gelen genç futbolcu, Serik Belediyesi ile oynanan maçta sergilediği futbolla sarı lacivertli kulübün dikkatini çekti.

FSV Duisburg kulübü ile görüşme yapan Fenerbahçe, 19 yaşındaki futbolcunun U21 takımına transferi için 6 aylık bir deneme sürecinde anlaşma sağladı.

Konu hakkında açıklama yapan Oğuzhan Can, “FSV’ye geri döndüğümde kendimi test etme aşamasındaydım. Bazı iyi maçlar oynadım ve Fenerbahçe’nin ilgisini duyduğumda benim için sürpriz oldu, çok şaşırdım” ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşları tarafından “Isco” lakabı takılan Oğuzhan’ın transferi hakkında konuşan FSV Duisburg Başkanı, “Oğuzhan için bu inanılmaz bir fırsat. Teklifi duyduğumuzda hemen izin verdik. Ona herhangi bir engel koymak istemedik. Mümkün olan en iyi şekilde desteğimizi vermeyi sürdüreceğiz” dedi.