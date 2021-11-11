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Fenerbahçe'den Pereira kararı! Ali Koç açıkladı

Fenerbahçe'den Pereira kararı! Ali Koç açıkladı

Fenerbahçe'nin ligdeki kötü gidişinin ardından teknik direktör Pereira'nın gönderileceği iddia edilmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçını kazanacaklarını belirtti ve olası bir mağlubiyette radikal bir değişiklik yapmayacaklarını söyledi.

Gündem özel programına konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son günlerde yaşananları değerlendirdi.

Galatasaray maçını kazanacaklarını söyleyen Koç olası bir mağlubiyette radikal bir değişiklik almayacaklarını söyledi.

"Her zaman B planı olmalıdır ama şu an bir B planına ihtiyacımız yok" diyen Koç, Pereira'nın buraya bir hikayeyi bitirmeye geldiğini belirtti. 

Koç, ''Vitor Pereira'nın tazminatı yok. 5 yıl çalışmasa sorun olmaz. Çünkü Çin'de 10 yıllık birikim sağlamış. Hocamızın arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Etiketler fenerbahçe ali koç
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