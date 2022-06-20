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Fenerbahçelileri sevindiren Kim Min-Jae gelişmesi

Fenerbahçelileri sevindiren Kim Min-Jae gelişmesi

Fenerbahçe'de transferde adı birçok Avrupa kulübüyle anılan ve takımdan ayrılma ihtimali yüksek olarak görülen Kim Min-Jae'den sevindiren haber geldi.

Fenerbahçe 'nin geçtiğimiz sezon başında Çin ekibi BJ Guoan'dan 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Güney Koreli stoper Kim Min-Jae; gösterdiği performansla hem sarı lacivertli takımın en önemli oyuncularından biri haline gelmiş hem de Avrupa kulüplerinin transferde peşine düştüğü bir isim olmuştu.

Kim bugün İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hakkında "Takımda tutmak istiyoruz ama zor görünüyor" ifadelerini kullandığı Kim Min Jae bugün İstanbul'a gelecek.

Kampa katılacak

Beşiktaş derbisinde ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ülkesinde ameliyat olan ve rehabilitasyon sürecini tamamlayan 25 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul'a gelerek sezon hazırlık kampına katılacak.

Piyasa değeri 14 Milyon Euro

Fenerbahçe ile 2025 Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan başarılı stoper geride kalan sezonda 39 maçta forma giyip 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Kim Min-Jae'nin güncel piyasa değeri 14 milyon Euro. 

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Kim Min-Jae
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