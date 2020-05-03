Fenerbahçe'nin ilk tercini Kwadwo Asamoah

Tecrübeli oyuncunun Inter ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon Inter’de sadece 11 resmi maça çıktı, 1 asist yaptı.

BJELICA'YA 2 MİLYON EURO

Öte yandan İtalyan basınının iddiasına göre Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica’ya yıllığı 2 milyon eurodan, 3 yıllık bir teklif sundu. Hırvat hoca ailesiyle konuştuktan sonra kararını verecek. Başarılı teknik adam ekibi ile birlikte Fenerbahçe’ye gelmek istiyor.

ALTAY PAZARLIĞI KIZIŞIYOR

İngiliz ekibi Sheffield United, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’ı kadrosuna katmaya çalışırken Ajax’la rekabet edebilir. Hollanda ekibi de genç fi le bekçisini istiyor.

GERÇEKÇİ OLALIM

Şili ekibi Azul’un Başkanı Luis Navarrette, “Isla, Diaz, Vargas, Alexis gibi yıldız oyunculara sahip olmak isterdim. Ama gerçekçi olmalıyız. Ekonomik durumumuz parlak değil” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Akşam