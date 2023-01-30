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Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe'nin Barcelona'dan transfer ettiği Emre Demir, İstanbul'a geldi.

Geçtiğimiz sezon Kayserispor'dan Barcelona B takımına transfer olan 19 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibiyle sözleşmesini feshetmişti. Genç orta sahayı taşıyan uçak 17.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. 

Havalimanına indikten sonra açıklamalarda bulunan Emre Demir, "Çok mutluyum. Çok büyük bir takımdan Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe transfer emre demir
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