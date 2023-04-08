Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler’e dünya devi talip oldu

İspanyol devi Barcelona’nın Arda Güler ile ilgilendiği, Fenerbahçe’nin futbolcu için en az 20 milyon Euro istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe’nin yıldızı Arda Güler, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. PSG, Borussia Dortmund’un gündeminde yer alan futbolcu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

BARCELONA TALİP OLDU

İspanyol Relevo’da yer alan habere göre Barcelona, mali sıkıntılarına karşın genç yetenekler kadrosuna katmak istiyor. Katalan devinin bu doğrultuda Fenerbahçeli Arda Güler ile ilgilendiği belirtildi.

ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILIN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN

Haberde Arda Güler, önümüzdeki 10 yılın en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterildi.

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ BONSERVİS

Fenerbahçe’nin futbolcuyu 20 milyon Euro’nun altında bir rakama bırakmayacağı kaydedildi.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Arda Güler, 4 gol attı, 3 asist yaptı. Yıldız futbolcunun değeri Transfermarkt’a göre 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.