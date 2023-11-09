Fenerbahçe'ye Edin Dzeko müjdesi

Fenerbahçe’nin başarılı golcüsü Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı teknik direktörü Savo Milosevic'ten özel izin aldı.

Fenerbahçe’nin 37 yaşındaki futbolcusu Edin Dzeko, geçtiğimiz günlerde Elvir Balic ile yaptığı görüşmede Bosna Hersek Milli Takımı’na gitmenin kendisini yorduğunu ifade ederek, EURO 2024 Elemeleri'nde oynanacak diğer maçlarda oynamamak için izin alacağını söylemişti.

İZİN ALDI

Bosna Hersek basınından Klix'in geçtiği habere göre Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Savo Milosevic'ten izin aldı. Golcü futbolcu Bosna Hersek'in EURO 2024 Elemeleri'nde 16 Kasım'da Lüksemburg ve 19 Kasım'da Slovakya ile oynayacağı maçlarda oynamayacak.

"KAPTAN İKİ MAÇ İZİN İSTEDİ"

Milosevic bu konuda, "Kaptan bizden önümüzdeki iki maç izin istedi ve bu konuda anlaştık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milosevic, Miralem Pjanic'in sakatlığı sebebiyle söz konusu maçları kaçıracağını dile getirdi.

FENERBAHÇE İLE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRECEK

Yıldız futbolcu milli takım arasında Fenerbahçe ile hazırlıklarını sürdürecek. Bu durum teknik direktör İsmail Kartal’ın elini rahatlatacak.

Öte yandan Bosna Hersek, EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda 8. maçlar sonunda 9 puanla 5. sırada yer alıyor.

J Grubu'nda puan durumu şöyle:

1- Portekiz: 24 puan

2- Slovakya: 16 puan

3- Lüksemburg: 11 puan

4- İzlanda: 10 puan

5- Bosna-Hersek: 9 puan

6- Lihtenştayn: 0 puan