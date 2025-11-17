  1. Anasayfa
  4. FIFA'dan Türkiye'deki tüm futbol takımları için kötü haber: Reddedildi!

FIFA'dan Türkiye'deki tüm futbol takımları için kötü haber

Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu, ilave transfer dönemi talebine ilişkin FIFA'ya yapılan başvurunun reddedildiğini açıkladı.

TFF'nin sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 10 Kasım 2025 tarihinde FIFA'ya iletmiş olduğumuz ilave transfer dönemi talebimiz, FIFA'nın 15 Kasım 2025 tarihinde göndermiş olduğu cevap yazısı ile uluslararası transfer kuralları gerekçesiyle kabul edilmemiştir.

Bu doğrultuda ligler planlandığı ve daha önce ilan edildiği şekilde oynatılacaktır.

Bununla birlikte amatör futbolculara ilişkin transfer dönemi 27 Kasım 2025 tarihine kadar devam etmektedir. Bu doğrultuda mevcut statü gereğince TFF 3. Lig Kulüpleri 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş futbolcuları bu tarihe kadar tescil ederek müsabaka isim listesine yazabilme ve oynatabilme hakkına sahiptir.

TFF 2. Lig Statüsünde ise 01.01.2005 doğumlu ve kulübüne en az 6 ay süre ile tescilli amatör futbolcuların A Takım Listesine yazılmaksızın müsabaka isim listesine yazılabileceği düzenlenmiştir.

TFF 3. Ligde olduğu gibi, transferi gerçekleştirilen 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş amatör futbolcuların TFF 2. Ligde de 6 ay beklemeksizin oynatılmasına olanak sağlanmıştır.
Kulüplerin kadro sorununu çözmek amacıyla aşağıdaki statü değişikliği yapılmıştır.

Statü değişikliği:

1-) TFF 2. Lig Müsabakaları statüsü - Eski metin

Madde 4 - Müsabaka isim listesi
d) Kulüpler, 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A takım listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması halinde 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz.

1-) TFF 2. Lig Müsabakaları statüsü - Yeni metin

Madde 4 - Müsabaka isim listesi
d) Kulüpler, 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel ve amatör futbolcularını A takım listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilirler" ifadelerine yer verildi.

İHA

Etiketler TFF FIFA ilave transfer dönemi transfer dönemi
