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Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray ile Barcelona'nın karşılaşacağı maçın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bugün deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek. Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

 İLK 11'LER BELLİ OLDU
Maça saatler kalan takımların ilk 11'leri de belli oldu.

İşte ilk 11'ler:
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Erick Garcia, Alba, Nico, De Jong, Pedri, Adama Trare, Depay, Torres.

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed

Etiketler Galatasaray galatasaray barcelona ilk 11
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