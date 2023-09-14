Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın transferini KAP'a bildirdi
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü Samsunspor'u konuk edecek olan Galatasaray bir transferi daha bitirdi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maç hazırlıkları devam ederken, transfer için de hareketli dakikalar yaşanıyor.
Sarı - kırmızılılar, Bayern Münih II'de forma giyen Eyüp Aydın'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirdi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın’ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Bayern München AG ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
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