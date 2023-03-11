Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR hakemi açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de, Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçının Video Asistan Hakem'i (VAR) açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 25. hafta müsabakalarıyla devam ediyor.
Bu akşam Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçının Video Asistan Hakem'i (VAR) Hakan Ceylan oldu.
Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
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