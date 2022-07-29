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  4. Galatasaray kesenin ağzını açtı: Yıldız oyuncu Evander Galatasaray'a geliyor

Galatasaray kesenin ağzını açtı: Yıldız oyuncu Evander Galatasaray'a geliyor

Galatasaray kesenin ağzını açtı: Yıldız oyuncu Evander Galatasaray'a geliyor

Okan Buruk'un en çok istediği isimlerin başında gelen Evander Galatasaray'a transfer oluyor.

Galatasaray'da önümüzdeki sene için oyun kurucu arama hazırlığı mutlu sonla bitti. Okan Buruk'un listesinin en başında olan Evander için büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Schalke 04 forması giyen Harit'i elinden kaçıran sarı-kırmızılılar, Evander transferinde mutlu sona ulaştı.

6.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray, Midtjylland ile yaptığı pazarlıklar sonucu 6.5 milyon Euro üzerinden anlaşma sağladı. Kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Midtjylland yetkilileri, uzun uğraşlar sonucu ikna edildi ve transfer 6.5 milyon Euro'ya bitti. Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma yapacağı gelen haberler arasında. Geçen sezon 47 maçta 17 gol ve 11 asistlik performans sergileyen Evander, dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray taraftarı bu haberlerin ardından sosyal medyada "Evander gelirse çok can yakar" şeklinde yorumlarda bulundu.

Etiketler Galatasaray galatasaray okan buruk
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