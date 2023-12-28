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Galatasaray Süper Kupa kadrosunu açıkladı: 4 isim yok!

Galatasaray Süper Kupa kadrosunu açıkladı: 4 isim yok!
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Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı. 4 isim kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Süper Kupa kamp kadrosu belli oldu. 

Galatasaray'da Hakim Ziyech, Süper Kupa'da oynanacak Fenerbahçe derbisinin kadrosundan çıkarıldı.

Angelino ve sakatlığı bulunan Davinson Sanchez de kadroda yer almayan isimler. Listede olmayan diğer isim ise Sergio Oliveira.

Galatasaray ile Fenerbahçe 29 Aralık Cuma akşamı 20.45'te karşılaşacak.  

İşte Galatasaray'ın açıklanan kamp kadrosu: 

Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı. 4 isim kadroda yer almadı.

AFRİKA KUPASI YOLCUSU

Galatasaray’ın 30 yaşındaki futbolcusu Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası için belirlediği aday kadroya çağrıldı.

Fas Milli Takımı’nın, Afrika Uluslar Kupası için belirlediği aday kadrosu açıklandı. Kadroda, Galatasaray’ın 30 yaşındaki futbolcusu Hakim Ziyech de yer aldı. Fildişi Sahilleri’nde düzenlenecek olan turnuva, 13 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

Fas’ın turnuvadaki ilk rakibi ise 17 Ocak’ta oynanacak müsabakada Tanzanya olacak. Aday kadroda, Ziyech’in yanı sıra geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen 33 yaşındaki savunma oyuncusu Roman Saiss de yer buldu.

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray galatsaray süper kupa kamp kadrosu
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