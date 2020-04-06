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  4. 06 Nisan 2020 22:02

Galatasaray'a Diagne piyangosu! Senegal basını yazdı

Senegal basını Diagne'nin Galatasaray'a geri dönüş ihtimalinin yanı sıra sarı kırmızılı takımın karlı bir anlaşma yaptığını yazdı.

Galatasaray'a Diagne piyangosu! Senegal basını yazdı
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Belçika'da normal sezonda 29. hafta itibariyle en yakın takipçisi Gent'in 15 puan önünde lider olan Club Brugge, şampiyonluğunu ilan etmesi halinde Diagne transferinde yapılan anlaşma gereği yine Galatasaray'a ödemede bulunacak.

Belçika ekibinin hala kiralık anlaşmasında bütün ödemeleri yapmadığı ve liglerin ertelenmesinden dolayı oluşan krizden dolayı maaş indirimi konusunda da plan program yürüttüğü kaydedildi.

Diagne bu sezon Galatasaray ve Club Brugge formalarıyla toplamda oynadığı 12 maçta 4 gol attı

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