Galatasaray'da Fernando şoku !

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkan Galatasaray’da şok bir sakatlık yaşandı. Mücadelenin 52. dakikasında Josef de Souza’nın müdahalesi ile yerde kalan Fernando, tedavisinin ardından yeniden oyuna dahil oldu. Kendisini bir süre deneyen Brezilyalı yıldız, 5 dakika sonra kendisini yeniden yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Fernando, değiştirilmesini istedi.

Fernando’nun yerine 59. dakikada Ryan Donk oyuna dahil oldu.

Dizinden sakatlanan Fernando’nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı yarın yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray / Maç sonucu