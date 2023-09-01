Galatasaray'da Sacha Boey için 24 milyon euroluk teklif!

Transfer çalışmalarına hızla devam eden ve yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da Sacha Boey için teklifler gelmeye devam ediyor.

Sacha Boey'un adı transfer döneminde; Arsenal, Milan, Brighton, Burnley, Juventus ve Bournemouth gibi ekiplerle geçmişti. Sarı-kırmızılılar gelen teklifleri teker teker reddetse de, transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Boey'e yeni bir teklif geldi.

JUVENTUS ÖDEMEYE HAZIR

Juventus, Sacha Boey için 24 milyon euro ödemeye hazır olduğunu tekrar etti ve beklemeye geçti. Transfer için devre arasını belirten İtalyan devi, Sacha Boey'i devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Gelen 24 milyon euro'luk teklifle kafası karışan Galatasaray kulübü, Juventus'tan düşünmek için süre istedi. Sacha Boey'in de Avrupa'da oynama fikrinin olması bu transferin olma ihtimalini güçlendiriyor.