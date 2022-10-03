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Galatasaray'da Sergio Oliveira'ya kötü haber

Galatasaray'da Sergio Oliveira'ya kötü haber

Adana Demirspor-Galatasaray maçında Oliveira'nın yerine ilk 11'de tercih edilen Fredrik Midtsjö sınıfı geçti. Norveçli orta saha, ilk 11'de oynamaya devam edecek.

Adana Demirspor maçında Oliveira'nın yerine ilk 11'de tercih edilen Fredrik Midtsjö sınıfı geçti.

Takımın ön liberosu Torreira'yı rahatlatan Midtsjö'den hocası Okan Buruk memnun kaldı. Norveçli orta saha, ilk 11'de oynamaya devam edecek. Sergio Oliveira ise dünya yıldızları Mertens ve Mata ile birlikte forma rekabetine girecek.

Norveçli orta saha Adana Demirspor maçında 79 dakika sahada kalmış ve gösterdiği performansla Sarı-Kırmızılı taraftarları mutlu etmişti.

Etiketler Galatasaray galatasaray Oliveira
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